"Крымский сценарий" в Херсонской области провалился и враг сменил тактику - облсовет

"Блицкриг" и крымский сценарий в Херсонской области провалился, поэтому враг сменил тактику: блокирует эвакуацию и гуманитарную помощь, похищает активистов, и пытается сформировать лояльное отношение к оккупантам.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский

Прямая речь: "После захвата территории области оркам нужно было создать у нас атмосферу праздника освобожденного и счастливого населения. По сути на Херсонщине они рассчитывали на повторение крымского сценария. Для этого им нужна была организационная и информационная поддержка областной власти, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса, лидеров общественного мнения. Эта история с треском провалилась".

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Детали: Соболевский отметил, что областной совет за время войны успел принять три публичных обращения:

- о поддержке президента и борьбе с захватчиками;

- о закрытии неба над Украиной;

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- о территориальной целостности Украины и непризнании любых референдумов о создании квазиреспублики на территории области.

Главы громад отказались работать под флагами захватчиков и по их законам. А многие крупнейшие предприятия и фермеры открыли свои склады для удовлетворения гуманитарных потребностей населения, вместо выстраивания хозяйственных цепочек с Крымом. Люди по всей области вышли на митинги протеста, а к грузовикам с их "гуманитаркой" подходили только маргиналы и немногие пенсионеры.

Таким образом Херсонщина с честью и героизмом выдержала первый, самый сложный начальный период войны и оккупации, отметил Соболевский.

Сейчас враг пробует реализовать другую тактику. Блицкрига не получилось, и они перешли к системной, масштабной "обработке" области изнутри, причём действуют системно, масштабно и очень профессионально.

Оккупанты:

- заблокировали все возможности поставок гуманитарных грузов, в первую очередь медикаментов;

- заблокировали организацию централизованной эвакуации населения;

- не стали снимать флаги с мэрии, но в каждой крупной громаде приставили к главам и мэрам своих "смотрящих", с которыми местная власть обязана согласовывать все свои ключевые решения. Там, где они сталкиваются с принципиальной позицией, начинаются угрозы, обыски, похищения, допросы, смещения. Несколько глав громад уже были вынуждены сложить свои полномочия, некоторые находятся в заложниках, говорит Соболевский

Идет системная зачистка наиболее активных и патриотически настроенных граждан. Активистов и журналистов похищают, пробуют запугать, сломать психологически. Судьба многих похищенных до сих пор остается неизвестной;

Оказывается системное давление на руководителей медицинских учреждений по всей области. Главврачей заставляю переходить "под юрисдикцию" оккупантов, навязывают им организацию снабжения больниц медикаментами из РФ;

Журналистов похищают и пробуют заставлять или замолчать, или перестать освещать протестные настроения в области.

В области заглушили украинские телеканалы и радио, запустили трансляцию своего контента;

Через "говорящих голов" активно запускается критика центральных органов власти и их представителей, критика президента Украины.

Заместитель главы облсовета призвает жителей области не поддаваться стратегии оккупанта.

Прямая речь: "Сегодня орки хотят сформировать лояльное к ним отношение и общественное мнение. Не ведитесь. Это вооруженные захватчики, которые пришли к нам убивать, грабить, превратить нас в таких же рабов системы, частью которой они сами являются.

Я верю в Херсонщину и в ее жителей, верю в нашего президента и в Украину! Верю в вашу свободу, ваше мужество, вашу стойкость, мудрость и благородство. Оставайтесь такими всегда! И помните, что с каждым прожитым днем, каким бы сложным он не был, мы становимся на один день ближе к нашей победе".