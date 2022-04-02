Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России, став первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг.

Как сообщает LRT, об этом заявило Министерство энергетики Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid: согласно им, на 2 апреля импорт российского газа в Литву через интерконнектор с Беларусью был нулевым.

Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. По расчетам, в дальнейшем этого должно быть достаточно.

При необходимости газ могут перекачивать также из Латвии, а с 1 мая - через интерконнектор с Польшей.

Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в ​​энергонезависимости Литвы.

"Мы первая страна ЕС среди получавших газ от "Газпрома", которая стала независимой от поставки газа из России", - заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

"Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые ныне позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа также сможет", - прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа.

Литва - среди стран, наиболее активно продвигающих в Евросоюзе нефтяное и газовое эмбарго против России.

Читайте также: План действий для ЕС - не давать Путину деньги на новые танки.