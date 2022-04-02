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Премьер Польши: "на шантаж Путина об оплате в рублях не поддадимся"

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 19:01

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не собирается соглашаться на требование России платить за природный газ в рублях.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

Моравецкому задали вопрос об этом на пресс-конференции.

"Мы не поддадимся на такой шантаж. В то же время, я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других также не поддаваться на шантаж Путина", - ответил он, добавив, что Россия пытается подорвать введенные ЕС санкции.

"Санкции нужно соблюдать и они должны быть жесткими. Эта система должна быть "водонепроницаемой" и нельзя, чтобы мы их ослабляли - это критически важно", - добавил Матеуш Моравецкий.

Канцлер Германии Олаф Шольц после последнего разговора с президентом РФ заявил, что договоренность стран Группы семи об оплате за поставку российских энергоносителей только в евро или долларах, как и предусмотрено договорами, остается в силе.

Как сообщалось, Германия и Франция готовятся к потенциальному прекращению импорта российского газа в связи с требованием России платить за него в рублях.

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Темы: ПольшагазРосcия
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