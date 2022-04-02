Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле заявили, что хотят прекращения войны, но после достижения своих целей

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 21:14
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о важности продолжения переговоров с Украиной, чтобы "цели военной операции были достигнуты как можно скорее и боевые действия прекратились".

Источник: Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА

Прямая речь: "Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Беларуси. Но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или неудобно, или по каким-то другим причинам. Но, согласитесь, что главное – нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками.

И главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где. Но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции (войны против Украины – ред.) были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто".

Детали: Песков также заявил, что так называемая "демилитаризация" Украины "идет полным ходом", и военная инфраструктура нашей страны во многом разрушена, что является одной из важных целей войны.

Представитель Кремля также надеется на то, что мифические "националистические пристрастия" в Украине начнут отмирать.

Прямая речь: "Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены в Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции в Украине".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы надеемся на то, что Украина все-таки станет свободной страной в плане информационных потоков. И по крайней мере жители Украины смогут выбирать между украинскими СМИ, российскими СМИ, белорусскими СМИ. По крайней мере, они будут сами составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо. И в результате этого всего мы надеемся, вот эти все националистические пристрастия украинцев начнут потихоньку отмирать".

Темы: Росcияпереговорывойна
Главное сегодня

Луганщина: Враг стягивает силы, через 3-4 дня будет наступать – Гайдай

Жириновский таки умер

фото, видеоРоссияне уничтожили завод на Днепропетровщине

фото, видеоСБУ получила секретные карты и списки российских оккупантов, умерших в Донецкой области

Мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов – глава области

Россияне потеряли уже 150 самолетов и около 700 танков на войне - Генштаб

Все новости...
Росcия
За день ни одного запуска ракет или вылетов авиации с территории Беларуси – оппозиционные журналисты
Нацгвардейцы показали завоеванные трофеи: САУ и плавучий бронетранспортер
Бойцы "Азова" за сутки уничтожили 2 танка и взяли в плен военных РФ
Последние новости
14:24
Сербия будет идти в ЕС, но сохранять дружбу с Россией – президент
14:21
Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов
14:18
Показатель неработающих кредитов существенно улучшился из-за вывода из рынка банков РФ – НБУ
14:09
"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям трех областей
14:00
"Буча... Как это пережить и что с этим делать?" – Чаплыгина
13:52
Зеленский: "Дефицит принципиальности" отдельных лидеров не дает усилить санкции
13:46
фотоРоссияне за сутки 81 раз обстреляли Луганскую область
13:41
Ирландия поддерживает заявку Украины на членство в ЕС – премьер-министр
13:37
фото"Город мучеников". Папа Римский осудил зверства оккупантов в Буче
13:36
Мир без российской нефти и газа. Кто станет следующей "бензоколонкой"?
Все новости...