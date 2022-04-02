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В Кремле заявили, что хотят прекращения войны, но после достижения своих целей

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 21:14
В Кремле заявили, что хотят прекращения войны, но после достижения своих целей
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о важности продолжения переговоров с Украиной, чтобы "цели военной операции были достигнуты как можно скорее и боевые действия прекратились".

Источник: Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА

Прямая речь: "Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Беларуси. Но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или неудобно, или по каким-то другим причинам. Но, согласитесь, что главное – нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками.

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И главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где. Но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции (войны против Украины – ред.) были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто".

Детали: Песков также заявил, что так называемая "демилитаризация" Украины "идет полным ходом", и военная инфраструктура нашей страны во многом разрушена, что является одной из важных целей войны.

Представитель Кремля также надеется на то, что мифические "националистические пристрастия" в Украине начнут отмирать.

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Прямая речь: "Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены в Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции в Украине".

"Мы надеемся на то, что Украина все-таки станет свободной страной в плане информационных потоков. И по крайней мере жители Украины смогут выбирать между украинскими СМИ, российскими СМИ, белорусскими СМИ. По крайней мере, они будут сами составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо. И в результате этого всего мы надеемся, вот эти все националистические пристрастия украинцев начнут потихоньку отмирать".

Темы: Росcияпереговорывойна
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