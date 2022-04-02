Шольц призывал Зеленского отказаться от НАТО, чтобы предотвратить войну - WSJ

Во время дипломатических взаимодействий в последние недели перед полномасштабной войной канцлер Германии якобы предлагал Украине отказаться от членства в НАТО, чтобы сделать возможной договоренность между США и Западом и предотвратить войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Wall Street Journal, основывающемся на общении с источниками.

По информации журналистов, далеко не все западные союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.

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По словам проинформированных лиц в Париже, разговор президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным 7 февраля, когда президенты 6 часов сидели на разных краях длинного стола, оказался "еще сложнее, чем бывало до этого". Путин почти все время говорил об "историческом единстве России и Украины" и упрекал Запад за "двуличие", а Макрон пытался вернуть разговор к современным реалиям и убедить, что войну нельзя допустить.

Похожим образом, по словам источников, прошла и встреча с лидером РФ канцлера Германии Олафа Шольца 15 февраля – Путин снова объяснял свое видение истории, а канцлер пытался донести, что международный порядок основывается на уважении к современным границам, независимо от того, как кто видит прошлое , и в случае войны Запад готов применять санкции, общественное мнение в этих странах будет призывать к максимальной изоляции РФ, а также это будет означать конец тесного сотрудничества между ФРГ и Россией.

Путин в ответ на это якобы назвал западных лидеров "слабаками", если они зависят от общественного мнения.

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На встрече с Зеленским 19 февраля Шольц якобы призвал его отказаться от евроатлантического курса, чтобы предотвратить войну, в рамках более широкой договоренности между Западом и Россией о безопасности в Европе. Этот пакт якобы должен был быть подписан президентами США и РФ, которые совместно гарантировали бы Украине безопасность.

Зеленский на это, по данным источников, ответил, что Путину нельзя доверять и верить, что он будет соблюдать договоренности, а большинство украинцев хотят членства в НАТО.

В Германии после этого встревожились еще больше. Советники канцлера считали, что Кремль продолжит держать войска у границ Украины, нанося ей экономический ущерб, и в конце концов начнет вторжение.

За считанные дни до войны состоялся разговор западных лидеров по видеосвязи. По словам источников, во время него Макрон заявил, что Байден, наверное, последний человек, который еще может предотвратить войну, и призвал его попытаться поговорить с Путиным лично.

Президент США согласился и попросил Макрона выступить посредником и передать информацию Путину. 20 февраля президент Франции отдельно побеседовал с обоими, в том числе обсуждал месседжи для потенциальной встречи.

Однако Путин на следующий день проинформировал Макрона, что не заинтересован в саммите и намерен признать независимость ОРДЛО. Он также заявил, что НАТО проигнорировало опасения России относительно её безопасности и якобы планирует разместить на территории Украины ядерное оружие.

В этом разговоре лидер РФ якобы прямо сказал Макрону, что они наверняка "не будут общаться какое-то время", но он ценит "искренность разговоров" и надеется, что однажды диалог возобновится.

По информации издания, в середине января разведка США передала Украине детальные планы "блицкрига" на Киев, которые могли сыграть ключевую роль в успешной защите столицы в первые сутки войны.