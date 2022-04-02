Воздушные силы минусуют 8 целей врага, в том числе два истребителя
Суббота, 2 апреля 2022, 23:43
В субботу 2 апреля Воздушные силы Украины поразили восемь воздушных целей.
Источник: спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат
Детали: По данным, обнародованным командованием, подбиты:
- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);
- 1 вертолет;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крылатых ракеты.
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Традиционно отмечается, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.