Воздушные силы минусуют 8 целей врага, в том числе два истребителя

В субботу 2 апреля Воздушные силы Украины поразили восемь воздушных целей.

Источник: спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат

Детали: По данным, обнародованным командованием, подбиты:

- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);

- 1 вертолет;

- 1 БпЛА (ОТР);

- 4 крылатых ракеты.

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Традиционно отмечается, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.