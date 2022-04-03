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Оккупанты обещают выпустить из Мариуполя иностранцев – росСМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 01:23
Оккупанты обещают выпустить из Мариуполя иностранцев – росСМИ

Российское Минобороны сообщило, что оккупанты обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск.

Источник: росСМИ РИА Новости со ссылкой на Минобороны России

Детали: Как пишет издание, президент РФ Владимир Путин по просьбе президента Турции Таипа Эрдогана принял решение об эвакуации иностранцев из Мариуполя в Бердянск.

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"Для проведения гумоперации ВС РФ с 00.00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения", – пишет росСМИ.

Темы: МариупольвойнаРосcияэвакуация
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