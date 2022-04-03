Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе погиб литовский режиссер

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 02:12
фото: lrytas.lt

В заблокированном Мариуполе погиб известный литовский режиссер Мантас Кведаравичюс.

Источник: режиссер Виталий Манский в Facebook

Прямая речь: "Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках".

Детали: В 2016 году Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис" о войне на Донбассе.

Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

Мировая премьера фильма состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.

Фильм рассказывает о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Мариупольвойна
Главное сегодня

ОП назвал "медийным хайпом" заявление Орбана о переговорах в Будапеште

фотоСиловики ранили при задержании "рельсовых партизан" Беларуси

В Италии пытались поджечь виллу пропагандиста Соловьева на озере Комо

Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов

Луганщина: Враг стягивает силы, через 3-4 дня будет наступать – Гайдай

Жириновский таки умер

Все новости...
Мариуполь
Жительница Мариуполя оправдывала и прославляла россиян – ее арестовали
Оккупанты обещают выпустить из Мариуполя иностранцев – росСМИ
Стойкость Мариуполя и других городов позволяет ломать тактику врага - Зеленский
Последние новости
17:57
фотоУкраина получила модульные дома для пострадавших от войны
17:51
Минздрав призывает лишить больницы РФ мирового "золотого стандарта качества" здравоохранения
17:44
Буча и Мотыжин после месячной оккупации: фото и свидетельства очевидцев о том, как пытали оккупанты
17:40
уточнено"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей
17:36
США запрещают инвестиции в РФ и вводят санкции против дочерей Путина
17:35
На Западе не уверены, что Путин окончательно отказался от попыток захвата Киева
17:22
Россия назвала западные СМИ соучастниками убийств в Буче
17:21
В Буче задержали мародеров
17:20
Мариуполь: бойцы "Азова" повредили 2 танка РФ, уничтожили склад боеприпасов и пехоту
17:14
РФ ждет музейные объекты стоимостью 42 миллиона евро, которые Финляндия не отдает
Все новости...