В Мариуполе погиб литовский режиссер
Воскресенье, 3 апреля 2022, 02:12
В заблокированном Мариуполе погиб известный литовский режиссер Мантас Кведаравичюс.
Источник: режиссер Виталий Манский в Facebook
Прямая речь: "Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках".
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Детали: В 2016 году Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис" о войне на Донбассе.
Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".
Мировая премьера фильма состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.
ВИДЕО ДНЯ
Фильм рассказывает о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.