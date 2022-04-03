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В Мариуполе погиб литовский режиссер

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 02:12
В Мариуполе погиб литовский режиссер
фото: lrytas.lt

В заблокированном Мариуполе погиб известный литовский режиссер Мантас Кведаравичюс.

Источник: режиссер Виталий Манский в Facebook

Прямая речь: "Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках".

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Детали: В 2016 году Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис" о войне на Донбассе.

Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

Мировая премьера фильма состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.

ВИДЕО ДНЯ

Фильм рассказывает о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

Темы: Мариупольвойна
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