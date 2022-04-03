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В Нью-Йорке сотни людей вышли поддержать ВСУ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 03:54
В Нью-Йорке сотни людей вышли поддержать ВСУ
фото: Укринформ

Сотни людей в Нью-Йорке поддержали украинских военных и призвали Штаты усилить оборонную помощь Украине.

Источник: Укринформ

Детали: Люди с сине-желтыми флагами и лозунгами собрались на Манхэттене возле штаб-квартиры ООН, чтобы выразить свою поддержку Вооруженным Силам Украины.

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Минутой молчания участники акции почтили память павших защитников Родины.

"Украине не нужны американские войска на территории нашей страны, - сказал генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, выступая на митинге. - Но Украине нужно американское современное эффективное оружие. Причем уже сегодня, если не вчера, поскольку оно поможет сохранить жизнь многих наших соотечественников и будет уничтожать орков".

Участники акции призвали убеждать на всех уровнях западные страны в необходимости предоставлять Украине оружие, в том числе наступательное, которое поможет приблизить победу свободного мира над злом, усиливать санкции против России.

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А также содействовать обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и других городов, которые больше всего страдают от российских обстрелов и бомбардировок.

На тротуаре участники акции в знак поддержки украинской армии выложили из фонариков, стилизованных под свечи, надпись "ВСУ".

 
 

Темы: СШАвойнаВооруженные силыакции
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