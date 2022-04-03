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Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая – разведка США

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 05:45
Путину нужна хоть какая-то победа до 9 мая – разведка США
Путин, фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин со своей армией стремится одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая и устроить в Москве традиционный парад.

Источник: CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными

Детали: По словам нескольких американских чиновников, ознакомленных с последними оценками американской разведки, Россия пересмотрела свою стратегию войны в Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с датой 9 мая.

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За месяц войны российские сухопутные войска не смогли удержать контроль над районами, где они вели бои.

Именно поэтому, по данным чиновников, Путину необходимо продемонстрировать "хоть какую-нибудь победу", и он надеется взять под контроль восточный регион Украины до начала мая.

"У Путина 9 мая будет парад победы, независимо от состояния войны или мирных переговоров, - сказал представитель европейской обороны. - С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?"

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Также американские и европейские чиновники утверждают, что любые термины, которые Москва может устанавливать на словах, не изменяют реальности, и, похоже, Россия готовится к затяжному противостоянию.

Темы: войнаРосcияПутинразведка
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