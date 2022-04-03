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Враг атаковал Одессу с воздуха

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 07:11
фото: Общественное Одесса

Российские войска нанесли авиаудары по Одессе, в некоторых районах города видно задымление.

Источник: Общественное Одесса со ссылкой на ОК "Юг", пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук

Дословно: "Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксированы пожары. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендовано закрыть окна - ОК "Юг".

Детали: В некоторых районах города видно задымление, в том числе две очага возгорания и сильный дым.

Все соответствующие системы и службы работают над устранением последствий.

По предварительным данным, жертв нет.

В Одесской ОВО призвали одесситов не мешать работать соответствующим службам.

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"Спасибо нашим силам ПВО и ГСЧС", – сказал Братчук.

 
 
Фото: Думская

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Темы: ОдессавойнаРосcия
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