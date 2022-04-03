В Казахстане заявили, что на президента готовил покушение агент, сеявший "русофобские взгляды"

В Казахстане заявили, что на президента Касым-Жомарта Токаева готовилось покушение, задержан гражданин Казахстана, якобы работавший на иностранную разведку.

Источник: Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ)

Детали: 25 марта в Нур-Султане контрразведка КНБ задержала "агента иностранной разведки", гражданина РК "А", который якобы планировал покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих.

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Одновременно он якобы планировал террористические акты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что агентом "А" отрабатывались задания по продвижению "антироссийской пропаганды" в РК и созданию в обществе "русофобских взглядов" путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов.

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В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.

КНБ Казахстана проводит расследование в соответствии с частью 1 статьи 24 "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 4 статьи 255 "акт терроризма" УК РК.