Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Казахстане заявили, что на президента готовил покушение агент, сеявший "русофобские взгляды"

Воскресенье, 3 апреля 2022, 08:05
В Казахстане заявили, что на президента готовил покушение агент, сеявший русофобские взгляды
Казахстан, "агент", фото КНБ РК

В Казахстане заявили, что на президента Касым-Жомарта Токаева готовилось покушение, задержан гражданин Казахстана, якобы работавший на иностранную разведку. 

Источник: Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ)

Детали: 25 марта в Нур-Султане контрразведка КНБ задержала "агента иностранной разведки", гражданина РК "А", который якобы планировал покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих.

Реклама:

Одновременно он якобы планировал террористические акты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде, говорится в сообщении.

 

Кроме того, сообщается, что агентом "А" отрабатывались задания по продвижению "антироссийской пропаганды" в РК и созданию в обществе "русофобских взглядов" путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов.

ВИДЕО ДНЯ

В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.

КНБ Казахстана проводит расследование в соответствии с частью 1 статьи 24 "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 4 статьи 255 "акт терроризма" УК РК.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: