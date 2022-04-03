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В Венгрии проходят парламентские выборы: объединенная оппозиция против Орбана

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 08:45

В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы, по итогам которых премьер-министр Виктор Орбан надеется продлить свое 12-летнее правление, но сейчас у него есть по-настоящему сильная конкуренция со стороны оппозиции.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Согласно последнему опросу Zavecz Research, партия Орбана "Фидес" лидирует с 39% поддержки против 36% оппозиции, в то время как пятая часть избирателей еще не решила, кого поддержать на выборах.

Для противостояния Орбану шесть оппозиционных партий объединились в альянс, который возглавил 49-летний консерватор Петер Марки-Зай. Он представил выборы как выбор венгров между Востоком и Западом.

По его словам, Орбан обратил Венгрию в сторону России, подорвав демократические права и уведя центральноевропейскую страну от Европейского Союза, которому она принадлежит.

"Венгерский Путин или Европа?" — гласили билборды оппозиции, демонстрируя фотографию президента России Владимира Путина вместе с Орбаном.

58-летний Орбан называет себя защитником венгерских интересов, отвергая санкции ЕС в отношении российской нефти и газа. Он также обвинил своих оппонентов в попытке втянуть Венгрию в войну в Украине.

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"Левые подписали пакт с украинцами. Если они выиграют, начнутся поставки оружия (в Украину), они закроют газовые краны и развалят экономику", — написал Орбан на своей странице в Facebook в пятницу.

Орбан не ветировал санкции ЕС против России, хотя и заявил, что не согласен с ними. Его правительство также разрешило разместить войска НАТО в Венгрии. Он поддержал решение ЕС отправить оружие в Украину, но запретил поставки оружия с территории Венгрии, заявив, что такой шаг может представлять угрозу безопасности.

Несмотря на то, что война на Украине занимает центральное место, многих венгров беспокоит рост потребительских цен, а инфляция в феврале достигла почти 15-летнего максимума в 8,3%, даже несмотря на то, что Орбан ввел ограничения на розничные цены на топливо, основные продукты питания и ставки по ипотечным кредитам.

В воскресенье венгры также проголосуют на референдуме о семинарах по сексуальной ориентации в школах. Правозащитные группы осудили это голосование, заявив, что оно разжигает предубеждение против представителей ЛГБТК.

Подробно о предвыборных раскладах в статье - Венгрия против Украины и ЕС: как выборы окончательно превратили Орбана в союзника России

Читайте также - Как Россия, только в Венгрии: Виктор Орбан превращает страну-члена ЕС в автократию

Темы: Венгриявиборыоппозицияпремьер
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