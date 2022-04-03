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Северодонецк: россияне третий раз за неделю попали в одно и то же здание в центре

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 08:52
Северодонецк: россияне третий раз за неделю попали в одно и то же здание в центре
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты в городе Северодонецке третий раз за неделю попали в одно и то же здание в центре города.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе – там расположены только жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане. Каждый раз бойцы ГСЧС гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Потому что собственного дома у этих людей уже практически нет".

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Детали: По словам Гайдая, за минувшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске. 

 
Фото из Telegram Гайдая

В частности, в Северодонецке горели шесть многоэтажек и магазин, в Рубежном – пять объектов жилого фонда, в Лисичанске – два дома.

Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

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Гайдай подчеркнул, что наши вооруженные силы удерживают позиции. 2 апреля на линии фронта в Луганской и Донецкой области они отбили шесть атак россиян, уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Позже глава облВА сообщил, что в Варваровке оккупанты обстреляли Ильинский мужской монастырь.

Осколки снарядов выбили стекла в двух храмах обители. Полностью сгорел братский корпус, гараж и подсобные помещения. Также повреждены постройки на хоздворе. Братия монастыря и трудники не пострадали.

Гайдай напомнил, что ранее россияне нанесли ущерб и другим святыням Северодонецкой епархии. Неоднократно попадал под обстрел Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. Повреждения получили храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Северодонецк), приходы в Лисичанске, Троицком и Рубежном.

Темы: Луганская областьвойна
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