Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Северодонецк: россияне третий раз за неделю попали в одно и то же здание в центре

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 08:52
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты в городе Северодонецке третий раз за неделю попали в одно и то же здание в центре города.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе – там расположены только жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане. Каждый раз бойцы ГСЧС гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Потому что собственного дома у этих людей уже практически нет".

Детали: По словам Гайдая, за минувшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске. 

 
Фото из Telegram Гайдая

В частности, в Северодонецке горели шесть многоэтажек и магазин, в Рубежном – пять объектов жилого фонда, в Лисичанске – два дома.

Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

Гайдай подчеркнул, что наши вооруженные силы удерживают позиции. 2 апреля на линии фронта в Луганской и Донецкой области они отбили шесть атак россиян, уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

ВИДЕО ДНЯ

Позже глава облВА сообщил, что в Варваровке оккупанты обстреляли Ильинский мужской монастырь.

Осколки снарядов выбили стекла в двух храмах обители. Полностью сгорел братский корпус, гараж и подсобные помещения. Также повреждены постройки на хоздворе. Братия монастыря и трудники не пострадали.

Гайдай напомнил, что ранее россияне нанесли ущерб и другим святыням Северодонецкой епархии. Неоднократно попадал под обстрел Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. Повреждения получили храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Северодонецк), приходы в Лисичанске, Троицком и Рубежном.

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

фотоСоратник Медведчука Погребинский после обыска покинул Украину – СМИ

видеоКличко к выехавшим киевлянам: Пожалуйста, с возвращением немного подождите

уточнено"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

США запрещают инвестиции в РФ и вводят санкции против дочерей Путина

ОП назвал "медийным хайпом" заявление Орбана о переговорах в Будапеште

Все новости...
Луганская область
В Луганской области четыре мэра оказались предателями – глава ОВА
Луганщина: отремонтировали воздушную линию – 1248 домов со светом
Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек
Последние новости
22:20
По гумкоридорам эвакуировались еще почти 5 тысяч человек
22:18
14,6 тыс. украинских семей готовы временно приютить детей, оставшихся без родителей
22:15
В России возмущены, что YouTube заблокировал брифинг Захаровой
22:15
Бельгия заблокировала платежи на почти 200 миллиардов евро из-за санкций
22:13
ФОТОИрпень: волонтеры и коммунальщики расчистили пятую часть улиц
21:58
Харьковщина: россияне обстреляли Балаклею, трое погибших
21:56
Санду прокомментировала данные о том, что Приднестровье готовится принимать самолеты из РФ
21:45
Как обеззаразить воду, если доступа к питьевой нет – объяснение Минздрава
21:45
На Гостомельщине комендантский час продлится целую неделю
21:40
Британская фарм-компания GSK прекратила импорт добавок и витаминов в РФ
Все новости...