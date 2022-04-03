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Луганщина: отремонтировали воздушную линию – 1248 домов со светом

Елена РощинаВоскресенье, 3 апреля 2022, 09:38

В Луганской области отремонтировали воздушную линию, запитали 18 подстанций, еще почти 1,5 тысячи домов – снова со светом.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: Глава области сообщил, что за последние несколько дней коммунальщики повторно присоединили к энергосистеме Северодонецк, вернули газоснабжение северодончанам и лисичанам.

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Прямая речь: "Они каждый день продолжают восстанавливать почти разрушенную россиянами инфраструктуру.

Так, энергетикам удалось подключить воздушную линию напряжением 35 кВ "Горная-Лоскутовка" и подключить к ней подстанцию ​​"Лоскутовка". Это позволило запитать 18 трансформаторных подстанций и подать электроэнергию в дома 1248 абонентов".

Детали: В настоящее время остаются обесточенными 535 трансформаторных подстанций, 13 населенных пунктов частично и 17 полностью. Ждут возвращения света 95 938 потребителей.

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Темы: Луганская областьвойнаэлектроэнергиягаз
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