Луганщина: отремонтировали воздушную линию – 1248 домов со светом

В Луганской области отремонтировали воздушную линию, запитали 18 подстанций, еще почти 1,5 тысячи домов – снова со светом.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: Глава области сообщил, что за последние несколько дней коммунальщики повторно присоединили к энергосистеме Северодонецк, вернули газоснабжение северодончанам и лисичанам.

Прямая речь: "Они каждый день продолжают восстанавливать почти разрушенную россиянами инфраструктуру.

Так, энергетикам удалось подключить воздушную линию напряжением 35 кВ "Горная-Лоскутовка" и подключить к ней подстанцию ​​"Лоскутовка". Это позволило запитать 18 трансформаторных подстанций и подать электроэнергию в дома 1248 абонентов".

Детали: В настоящее время остаются обесточенными 535 трансформаторных подстанций, 13 населенных пунктов частично и 17 полностью. Ждут возвращения света 95 938 потребителей.