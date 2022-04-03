Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: отремонтировали воздушную линию – 1248 домов со светом

Елена РощинаВоскресенье, 3 апреля 2022, 09:38

В Луганской области отремонтировали воздушную линию, запитали 18 подстанций, еще почти 1,5 тысячи домов – снова со светом.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: Глава области сообщил, что за последние несколько дней коммунальщики повторно присоединили к энергосистеме Северодонецк, вернули газоснабжение северодончанам и лисичанам.

Прямая речь: "Они каждый день продолжают восстанавливать почти разрушенную россиянами инфраструктуру.

Так, энергетикам удалось подключить воздушную линию напряжением 35 кВ "Горная-Лоскутовка" и подключить к ней подстанцию ​​"Лоскутовка". Это позволило запитать 18 трансформаторных подстанций и подать электроэнергию в дома 1248 абонентов".

Детали: В настоящее время остаются обесточенными 535 трансформаторных подстанций, 13 населенных пунктов частично и 17 полностью. Ждут возвращения света 95 938 потребителей.

Темы: Луганская областьвойнаэлектроэнергиягаз
Главное сегодня

США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

фотоСоратник Медведчука Погребинский после обыска покинул Украину – СМИ

видеоКличко к выехавшим киевлянам: Пожалуйста, с возвращением немного подождите

уточнено"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

США запрещают инвестиции в РФ и вводят санкции против дочерей Путина

Все новости...
Луганская область
Северодонецк: россияне третий раз за неделю попали в одно и то же здание в центре
Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек
Северодонецк и Лисичанск будут с газом - Луганская ОГА
Последние новости
23:19
Везде, где были русские, они расстреливали мирных украинцев – Монастырский
23:12
Хроника войны в Украине. 42 день ОНЛАЙН
23:07
Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 16,7%
23:01
США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ
23:00
Некоторые многодетные и родители детей с инвалидностью получат дополнительные выплаты
22:54
Россияне нанесли ракетный удар Лозовской общине
22:53
Донбасс: украинские защитники уничтожили 21 единицу техники и 2 самолета россиян
22:48
В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне
22:46
В Белом доме пояснили на какие дочки Альфа-банка и Сбербанка наложили санкции
22:35
ВИДЕОКим показал видео мести украинских защитников за Николаев
Все новости...