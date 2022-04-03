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В России хотят наказывать тех, кто будет выполнять "антироссийские санкции"

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 09:41
В России хотят наказывать тех, кто будет выполнять антироссийские санкции

В Госдуму РФ 4 апреля внесут поправки об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций на территории России.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на депутата Андрея Клишаса

Прямая речь Клишаса: "В понедельник внесем поправки в уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций), на территории РФ и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой".

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Детали: Ранее депутат "Единой России" сообщал о подготовке поправок о введении уголовной ответственности для тех, кто исполняет "антироссийские санкции внутри России".

По его словам, "на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции". Депутат назвал это "пособничеством ухудшению экономической ситуации".

Напомним: Как сообщалось, сейчас ЕС готовит новый раунд санкций, под "прицелом" порты и суда РФ.

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В то же время поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.

Темы: Росcиясанкциивойнаэкономика
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