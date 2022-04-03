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В Италии конфисковали яхту подсанкционного россиянина

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 10:34

Итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью 3 миллиона евро, которая, по словам чиновников, принадлежит россиянину, внесенному в санкционные списки.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Прокуратура муниципалитета Империя, примерно в 40 км от французской границы, приказала конфисковать яхту после завершения предварительного расследования, которое началось в прошлом месяце.

Власти наблюдали за яхтой под названием New Vogue в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что она не покинет порт до того, как прокуратура завершит первоначальное расследование, сказал чиновник порта.

Официально фамилия владельца не называется.

В течение последнего месяца итальянские власти, как и их коллеги в других европейских странах, конфисковали принадлежащие россиянам яхты, недвижимость и другие активы, имеющие связи с президентом Владимиром Путиным. Активы были арестованы по всей Италии, в том числе в Тоскане и острове Сардиния.

Напомним, власти Гибралтара задержали суперяхту, связанную с владельцем крупнейшего в России производителя стальных труб Дмитрия Пумпянского. В Финляндии задержали уже 21 яхту, которые могут принадлежать подсанкционным лицам или их компаниям.

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В середине марта 68-метровая роскошная яхта, принадлежащая бывшему агенту КГБ и давнему соратнику Владимиру Путину Стржаловскому, застряла в норвежском порту из-за того, что местные жители отказались продавать ей топливо.

Темы: ИталияРосcияолигархи
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