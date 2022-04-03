Харьковщина: враг нанес 21 удар из артиллерии, минометов и танков

2 апреля российские войска не использовали авиацию, но били по Харькову и области из артиллерии, минометов, танков.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар из артиллерии, минометов, танков по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых домов, центра города, Дергачей.

Боевой авиации не наблюдаем, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты.

По области горячее всего на Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага возле Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса".

Детали: Синегубов отметил: во избежание возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района власти постепенно эвакуируют население.

2 апреля оккупанты снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей общины без воды, более 40 тысяч – без света. Местные власти и коммунальщики активно работают над восстановлением.

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В Балаклее оккупанты выстрелили из российских танков в Центральную районную больницу. Здание частично повреждено, поэтому пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации. В воскресенье власти планируют эвакуировать около 70 человек.

Продолжается направление гуманитарной помощи в город и область.