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Харьковщина: враг нанес 21 удар из артиллерии, минометов и танков

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 10:47

2 апреля российские войска не использовали авиацию, но били по Харькову и области из артиллерии, минометов, танков.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар из артиллерии, минометов, танков по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых домов, центра города, Дергачей.

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Боевой авиации не наблюдаем, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты.

По области горячее всего на Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага возле Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса".

Детали: Синегубов отметил: во избежание возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района власти постепенно эвакуируют население.

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2 апреля оккупанты снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей общины без воды, более 40 тысяч – без света. Местные власти и коммунальщики активно работают над восстановлением.

В Балаклее оккупанты выстрелили из российских танков в Центральную районную больницу. Здание частично повреждено, поэтому пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации. В воскресенье власти планируют эвакуировать около 70 человек.

Продолжается направление гуманитарной помощи в город и область.

Темы: Харьковская областьвойна
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