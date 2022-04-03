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В Луганской области четыре мэра оказались предателями – глава ОВА

Елена РощинаВоскресенье, 3 апреля 2022, 10:48
В Луганской области четыре мэра оказались предателями – глава ОВА
Предатель Сергей Хортив, скриншот

В Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Facebook и в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "Среди глав общин имеем четырех предателей в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах".

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Детали: В эфире телемарафона на вопрос о мэре Рубежного, который сбежал и показывает видео о якобы украинских "нацистах", Гайдай ответил, что случаи коллаборационизма – не частые, единичные.

"Есть у нас примеры, к сожалению, в Станице Луганской, в Марковке и в Меловом. Остальные руководители территорий либо выехали, либо остались на территории, но не сотрудничают с оккупантами – просто занимаются гуманитарными вопросами", – добавил глава ОВА.

Очевидно, речь идет о Сергее Хортиве (Рубежное), Альберте Зинченко (Станица Луганская), Игоре Дзюбе (Маркивка) и Олеге Савченко (Меловое).

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Этому предшествовало: 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону военных Российской Федерации. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.

Почти с первых дней войны с ним не было связи, поэтому 4 марта глава Луганской ОГА Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

31 марта президент создал две военные администрации в городах Рубежное и Кременная Северодонецкого района Луганской области.

Хортив заявлял российским журналистам, что не выходил на связь с украинскими властями, потому что его хотели убить, как и мэра Кременной.

Мэра Кременной Владимира Струка нашли мертвым с огнестрельным ранением в участок сердца 2 марта. По словам супруги, 1 марта его похитили люди в камуфляжной форме. Струк в своей время был нардепом от "Партии регионов", выступал за Россию, его подозревали в пособничестве группировке "ЛНР", но он победил на выборах 2020 года. 

1 марта Луганская областная прокуратура начала уголовные производства в отношении главы Марковской объединенной территориальной общины и главы Меловской объединенной территориальной общины по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), поскольку они перешли на сторону России и помогали россиянам вести подрывную деятельность против Украины.

На выборах осенью 2020 года главой Марковской общины стал Игорь Дзюба, главой Меловской общины – Олег Савченко.

2 марта Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и его двух заместителей по факту государственной измены. Поселковым главой Станицы Луганской был Альберт Зинченко.

УП, дополнено
Темы: Луганская областьвойнагосизменапропаганда
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