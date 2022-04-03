Число убитых российских оккупантов в Украине достигло 18 тысяч - Генштаб

С начала полномасштабной войны с Украиной российская оккупационная армия потеряла убитыми 18 тысяч человек.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 18000 человек,

танков ‒ 644 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,

артиллерийских систем – 325 ед,

РСЗО - 105 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1249 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89.

специальная техника – 24.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.