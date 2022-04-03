Число убитых российских оккупантов в Украине достигло 18 тысяч - Генштаб
Воскресенье, 3 апреля 2022, 11:00
С начала полномасштабной войны с Украиной российская оккупационная армия потеряла убитыми 18 тысяч человек.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 18000 человек,
- танков ‒ 644 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,
- артиллерийских систем – 325 ед,
- РСЗО - 105 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 143 ед,
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники - 1249 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89.
- специальная техника – 24.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.