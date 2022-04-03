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Число убитых российских оккупантов в Украине достигло 18 тысяч - Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 11:00
Число убитых российских оккупантов в Украине достигло 18 тысяч - Генштаб

С начала полномасштабной войны с Украиной российская оккупационная армия потеряла убитыми 18 тысяч человек.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 18000 человек,
  • танков ‒ 644 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,
  • артиллерийских систем – 325 ед,
  • РСЗО - 105 ед,
  • средства ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 143 ед,
  • вертолетов – 134 ед,
  • автомобильной техники - 1249 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89.
  • специальная техника – 24.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcия
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