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"Полностью горит, бл..., уходим!": очередной российский Су-34 сбили украинские воины

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 13:04
Полностью горит, бл..., уходим!: очередной российский Су-34 сбили украинские воины
Су-34. иллюстративное фото

В Харьковской области украинские воздушные силы сбили очередной вражеский бомбардировщик.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "3 апреля 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области".

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Детали: Facebook-страница командования ПС обнародовала также видео с радиоперехватом переговоров оккупантов.

Обновлено: Позже появились и фото сбитого самолета.

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Темы: войнаХарьковская область
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