Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Полностью горит, бл..., уходим!": очередной российский Су-34 сбили украинские воины

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 13:04
Су-34. иллюстративное фото

В Харьковской области украинские воздушные силы сбили очередной вражеский бомбардировщик.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "3 апреля 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области".

Детали: Facebook-страница командования ПС обнародовала также видео с радиоперехватом переговоров оккупантов.

Обновлено: Позже появились и фото сбитого самолета.

 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаХарьковская область
Главное сегодня

Откат россиян к границам 24 февраля будет победой на сегодня – Зеленский

видеоИз-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова

видео Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать

Зеленский: Орбану придется выбрать между Россией и другим миром

Зеленский объяснил, зачем после зверств в Буче вести переговоры с РФ

Росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою на Луганщині – людей просять закрити вікна та шукати маски

Все новости...
война
Армейский дневник. Павел Казарин – об украинской весне
Чернигов уничтожен на 70%, враг - на расстоянии полтора часа езды - мэр
Кремль нашел "русофобский" ген у европейцев
Последние новости
15:20
В РФ пожаловались на недополученные нефтедоллары
15:20
Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев
15:14
Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг богачей от Forbes
15:13
ВИДЕОКим обнародовал видео, как российский снаряд попал по детской больнице
15:08
Зеленский ждет ответов о гарантиях безопасности и исключает "пакетные" соглашения с РФ
15:01
Испания выдворит 25 российских дипломатов после зверств в Буче
14:59
Встреча Зеленского и Путина возможна, но после согласования документа – Песков
14:52
видео, обновленоДесантники сбили российский ударный вертолет из "Стугны" на Харьковщине
14:45
Из обстрелянного оккупантами экопарка "Ясногородка" на Киевщине сбежали животные: как помочь
14:44
Кулеба: введите "мать всех санкций", чтобы не допустить "новых Буч"
Все новости...