"Полностью горит, бл..., уходим!": очередной российский Су-34 сбили украинские воины
Воскресенье, 3 апреля 2022, 13:04
В Харьковской области украинские воздушные силы сбили очередной вражеский бомбардировщик.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "3 апреля 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области".
Детали: Facebook-страница командования ПС обнародовала также видео с радиоперехватом переговоров оккупантов.
Обновлено: Позже появились и фото сбитого самолета.
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