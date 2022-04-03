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ЕС обещает помочь Украине в наказании РФ за "бучанскую резню"

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 13:10

Президент Европейского совета Шарль Мишель обещает поддержку со стороны Евросоюза в преследовании за военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевщины.

Об этом политик написал – по его словам – после того как увидел фото из освобожденной Бучи.

"Я шокирован фотографиями, которые врезаются в память и свидетельствуют о зверствах, совершенных русской армией в освобожденных районах Киевщины", - признался Мишель, добавив к своему твиту пометку "бучанская резня" (#BuchaMassacre).

Глава Европейского совета считает, что это – доказательства военных преступлений, которые должны быть использованы в суде.

"Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собирать необходимые доказательства для преследования (виновных) в международных судах. Будут новые санкции и новая поддержка", – добавил он.

Политик завершил сообщение, написанное на английском, двумя словами на украинском языке: "Слава Украине!"

Ранее сообщалось, что ЕС готовит новые санкции, но те не заденут энергетический сектор РФ.

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Такую позицию поддерживает не все государства-члены. Премьер Польши раскритиковал нежелание Европы вводить более строгие санкции против РФ.

Темы: ЕСЕвропа
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