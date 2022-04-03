Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр финансов Германии против эмбарго на энергоносители из РФ, чтобы не терять благосостояние

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 13:27

Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС за вторжение в Украину.

Об этом он сказал в интервью Bild, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналистов, почему Германия продолжает финансировать кампанию разжигателя войны Путина в Украине за счет импорта газа и нефти, министр ответил: "Все варианты на столе. Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии".

Он также гарантировал, что следующей зимой в Германии никто не замерзнет. "Мы наращиваем резервы и открываем альтернативные источники поставок. Это тоже стоит больших денег, но это необходимо", - сказал Линднер.

Министр заявил, что "война в Украине делает всех нас беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортные энергоносители".

"Эту потерю благосостояния не может компенсировать даже государство. Но можем смягчить самые большие потрясения, и мы это делаем. Вот почему мы поддерживаем нуждающихся и обеспечим существование компаний, для которых есть угроза. Но поскольку финансирование ограничено, эти меры могут быть только временными", – сказал он.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что после нападения России на Украину Линднер заявил ему в Берлине, что Украине осталось "всего несколько часов", поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

26 февраля Германия впервые разрешила третьим странам послать оружие в Украину, а затем начала собственные поставки.

Темы: ГерманияРосcия
Главное сегодня

Откат россиян к границам 24 февраля будет победой на сегодня – Зеленский

видеоИз-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова

видео Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать

Зеленский: Орбану придется выбрать между Россией и другим миром

Зеленский объяснил, зачем после зверств в Буче вести переговоры с РФ

Росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою на Луганщині – людей просять закрити вікна та шукати маски

Все новости...
Германия
Шольц призывал Зеленского отказаться от НАТО, чтобы предотвратить войну - WSJ
Помогая Украине, Германия не должна делать необдуманные шаги - вице-канцлер Габек
Берлин рассматривает возможность выдворения российских дипломатов - СМИ
Последние новости
15:20
В РФ пожаловались на недополученные нефтедоллары
15:20
Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев
15:14
Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг богачей от Forbes
15:13
ВИДЕОКим обнародовал видео, как российский снаряд попал по детской больнице
15:08
Зеленский ждет ответов о гарантиях безопасности и исключает "пакетные" соглашения с РФ
15:01
Испания выдворит 25 российских дипломатов после зверств в Буче
14:59
Встреча Зеленского и Путина возможна, но после согласования документа – Песков
14:52
видео, обновленоДесантники сбили российский ударный вертолет из "Стугны" на Харьковщине
14:45
Из обстрелянного оккупантами экопарка "Ясногородка" на Киевщине сбежали животные: как помочь
14:44
Кулеба: введите "мать всех санкций", чтобы не допустить "новых Буч"
Все новости...