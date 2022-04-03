Враг не оставляет попыток установить контроль на Донбассе – сводка

Поврежденные российскими обстрелами дома в Украине и уничтоженный российский танк. Фото Генштаба

По состоянию на 39-е сутки российской войны в Украине, враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по гражданской инфраструктуре и не оставляет попыток установить контроль в Луганской и Донецкой областях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 3 апреля

Дословно Генштаб: "Противник продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры и базам хранения горюче-смазочных материалов. Отмечается проведение мероприятий по подготовке личного состава и техники с целью формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины.

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Основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей".

Детали: На Волынском направлении обстановка не изменилась.

На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию республики Беларусь, с последующей переброской указанных подразделений на территорию России.

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На освобожденной территории Киевской области в районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголев подразделения сил обороны осуществляют зачистку территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами.

На Сиверском направлении враг завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию России.

В районе города Сумы продолжается уход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных отводимых на территорию России подразделений.

На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих вооруженных сил РФ, скрывающихся или пытающихся самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Основные усилия противника сосредотачиваются на продолжении наступательных действий в направлении города Изюм. В целях обнаружения слабых мест в оборонных позициях наших войск противник продолжает ведение разведки.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск и ведение штурмовых действий на большинстве направлений. Удачи не имел, осуществляет перегруппировку.

На Южнобужском направлении идет бой за населенный пункт Александровка.