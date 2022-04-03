В Бундестаге не обсуждали выступление Зеленского, так как боялись высокой поддержки Украины

Лидеры фракций немецкого парламента побоялись проводить дебаты после выступления Владимира Зеленского из-за их непредсказуемого результата, убеждена эксдепутат Бундестага Марилуизе Бек.

В этом она рассказала в видеоинтервью для "Европейской правды".

Бек, которая 26 лет проработала в Бундестаге, вошла в первую немецкую делегацию – неофициальную – приехавшую в Киев.

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Отвечая на вопрос ЕвроПравды об ожидаемых действиях Украины для преодоления агрессии РФ, она заявила, что считает душе высоким влияние "выступлений Зеленского перед многими парламентами", включая немецкий (полный текст выступления в Бундестаге читайте в публикации "Канцлер Шольц, разрушьте эту стену!").

В то же время, Марилуизе Бек недовольна тем, что немецкий парламент не стал обсуждать речь украинского президента. По ее словам, руководство парламента остерегалось того, что это приведет к поддержке идей, которые высказал Зеленский. "Вы знаете, почему немецкий Бундестаг отказался проводить дебаты после выступления Зеленского? Потому что они боялись тех движений, которые могли бы избежать внутри партийных фракций!". Как известно, Зеленский просил у немцев поддержать скорейшее членство Украины в ЕС, а также предоставить Киеву больше оружия.

По ее словам, в Бундестаге до сих пор много сторонников "умиротворения" РФ.

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"Руководитель фракции социал-демократов – убежден пацифист. И он не просто один из 200 депутатов, он лидер. И он действительно так думает, он искренний человек, и он действительно убежден, что надо говорить, говорить, говорить – и вообще не драться" , – привела она пример.

Детальнее смотрите в видео "Марилуизе Бек объясняет, как Россия "ломает" Запад" или читайте в публикации "В Германии есть понимание, что Украина будет в ЕС, но это обойдется дорого"