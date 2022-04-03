Нет подтверждения, что россияне могут слушать разговоры украинцев – Госспецсвязи

Госспецсвязи не подтверждает информацию, что российские оккупанты имеют возможность прослушивать разговоры украинцев.

Источник: Госспецсвязи в Telegram

Дословно Госспецсвязи: "Сейчас у нас нет никаких подтверждений о возможности российских военных прослушивать разговоры украинцев".

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Детали: Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, что все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций. Они имели целью запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники.

В Госспецсвязи добавили, что это не единственный случай распространения среди граждан дезинформации. Ранее распространяли фейки, что ночью украинцам будут звонить по телефону из неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки и советовали отключить телефоны. Такие сообщения тоже были неправдой.