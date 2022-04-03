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Кремль нашел "русофобский" ген у европейцев

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 16:23
Кремль нашел русофобский ген у европейцев
фото: тасс

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, у жителей Европы есть особый ген, который мешает им пребывать в состоянии "взаимовыгодного сосуществования с Россией".

Источник: Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин"

Прямая речь Пескова: "У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования.

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Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует".

Детали: Он заявил, что при этом "можно научиться и с этой лишней хромосомой" жить, а также "все равно друг к другу привыкнуть".

Напомним: Как сообщалось, сейчас ЕС готовит новый раунд санкций, под "прицелом" порты и суда РФ.

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В то же время поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.

Темы: ПутинЕСвойнаРосcия
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