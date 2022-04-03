Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль нашел "русофобский" ген у европейцев

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 16:23
фото: тасс

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, у жителей Европы есть особый ген, который мешает им пребывать в состоянии "взаимовыгодного сосуществования с Россией".

Источник: Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин"

Прямая речь Пескова: "У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования.

Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует".

Детали: Он заявил, что при этом "можно научиться и с этой лишней хромосомой" жить, а также "все равно друг к другу привыкнуть".

Напомним: Как сообщалось, сейчас ЕС готовит новый раунд санкций, под "прицелом" порты и суда РФ.

В то же время поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ПутинЕСвойнаРосcия
Главное сегодня

фотоЧасть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – "Схемы"

Зеленский: Если не будет поставок оружия, Россия будет рассматривать это как разрешение наступать

Дитя нацизма и коммунизма: премьер Словении тролит символ агрессии РФ

США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

фотоСоратник Медведчука Погребинский после обыска покинул Украину – СМИ

Все новости...
Путин
В Кремле "гипотетически" допустили встречу Зеленского и Путина, если будет "конкретный документ"
Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая – разведка США
Зеленский с Путиным, скорее всего, встретятся в Стамбуле или Анкаре – Арахамия
Последние новости
04:18
В общине на Сумщине обнаружили замученного со связанными руками
04:12
Премьер Италии поддержал эмбарго на российские нефть и газ
03:49
В Сумах задержан мужчина, который собирал данные для оккупантов
03:35
фотоЧасть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – "Схемы"
03:18
Дуда считает действия России геноцидом украинцев
02:49
ФБР уничтожило сетевую инфраструктуру российских хакеров
02:06
Правительство США помогает доставить в Украину 5 тысяч станций Starlink
01:35
91% финских офицеров поддерживают членство в НАТО - опрос
01:25
Пентагон: украинские военные в США прошли обучение по использованию дронов-камикадзе
01:18
Два самых богатых российских олигарха впервые попали в санкционный список
Все новости...