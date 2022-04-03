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Чернигов уничтожен на 70%, враг - на расстоянии полтора часа езды - мэр

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 16:31
Чернигов уничтожен на 70%, враг - на расстоянии полтора часа езды - мэр
ФОТО: NEWCH.TV

Город Чернигов уничтожен на 70%, не работает бизнес, нет поступлений в бюджет.

Источник: городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в эфире национального телемарафона 3 апреля

Прямая речь: "Этот вопрос общенационального марафона (журналист поинтересовался, как город пережил прошлую ночь) очень утомляет и меня лично, и черниговцев. Потому что город уничтожен на 70%. Люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело… 20, 30… Журналистов постоянно интересует, сколько было обстрелов и какие последствия. Последствия - тяжелые, как и в Буче и в Харькове, и возможно, в Мариуполе.

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Неотложные вопросы для черниговцев – это завтрашний день...

Меня беспокоит отопительный период, который на сегодняшний день мы не можем обеспечить. Беспокоит оценка ущерба... как это сделать. Меня беспокоит, что нет поступлений в бюджет, не работает бизнес. Поймите – совершенно другие условия в тех городах, где не было боевых действий, где работает бизнес и выполняются все плановые поступления в бюджет.

Такие города как Мариуполь, Буча, Чернигов... Нужно решать кучу проблем".

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Детали: Атрошенко признался, что затишье пугает его не меньше авиаударов. Ведь город нужно восстанавливать, а противник может вернуться в любое время (ехать – полтора часа – высказался мэр).

В то же время Атрошенко отметил, что в регионе идет зачистка остатков оккупационных войск и разминирование, и "это прекрасно".

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Темы: Черниговвойна
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