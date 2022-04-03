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Словацкий министр готов платить за газ в рублях

Воскресенье, 3 апреля 2022, 17:15

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил о готовности страны оплачивать поставки газа в рублях, как того требует РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на actuality, об этом министр заявил в эфире телеканала RTVS.

По его словам, словацкое правительство уже работает над вопросом диверсификации поставок энергоресурсов, однако пока отказаться от российского газа не может.

"Чтобы не отказываться от газа, мы будем платить российской валютой, если не договоримся о другом", – заявил Рихард Сулик.

При этом он признает, что такая "слишком прагматичная похиция2 может вызвать критику внутри правительства".

Действительно, пару дней назад премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что "в Европейской комиссии дополнительно обсудили ультиматум Путина и подтвердили отказ от предложения РФ изменять условия газовых контрактов, перейдя на оплату в рублях. "Единство – наша величайшая сила . Платежи в долларах и евро будут сохранены",- пишет он.

Напомним, на этой неделе в РФ выступили с ультиматумом о переводе всех газовых контрактов с "недружественными странами" в рубли. Западные страны ответили на это отказом.

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Тогда 31 марта Владимир Путин подписал указ, содержащий компромиссный вариант ранее высказанных требований. Суть компромисса состоит в том, что компании из "недружественных стран" должны будут открывать счета в российском Газпромбанке, класть туда оплату в долларах или евро, после чего банк будет самостоятельно ее переводить в рубли и передавать Газпрому.

В случае несогласия РФ грозится прекратить продажу газа странам ЕС.

Однако от этого предложения отказались министры экономики Франции и Германии. Они настаивают на неприемлемости каких-либо изменений существующих договоров.

Теперь эта позиция стала общей для всего ЕС.

Подробнее о новом ультиматуме Путина читайте в статье Деревянные угрозы: какие последствия будет иметь новый газовый ультиматум РФ

Темы: Словакияденьгисанкции
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