Словацкий министр готов платить за газ в рублях

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил о готовности страны оплачивать поставки газа в рублях, как того требует РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на actuality, об этом министр заявил в эфире телеканала RTVS.

По его словам, словацкое правительство уже работает над вопросом диверсификации поставок энергоресурсов, однако пока отказаться от российского газа не может.

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"Чтобы не отказываться от газа, мы будем платить российской валютой, если не договоримся о другом", – заявил Рихард Сулик.

При этом он признает, что такая "слишком прагматичная похиция2 может вызвать критику внутри правительства".

Действительно, пару дней назад премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что "в Европейской комиссии дополнительно обсудили ультиматум Путина и подтвердили отказ от предложения РФ изменять условия газовых контрактов, перейдя на оплату в рублях. "Единство – наша величайшая сила . Платежи в долларах и евро будут сохранены",- пишет он.

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Напомним, на этой неделе в РФ выступили с ультиматумом о переводе всех газовых контрактов с "недружественными странами" в рубли. Западные страны ответили на это отказом.

Тогда 31 марта Владимир Путин подписал указ, содержащий компромиссный вариант ранее высказанных требований. Суть компромисса состоит в том, что компании из "недружественных стран" должны будут открывать счета в российском Газпромбанке, класть туда оплату в долларах или евро, после чего банк будет самостоятельно ее переводить в рубли и передавать Газпрому.

В случае несогласия РФ грозится прекратить продажу газа странам ЕС.

Однако от этого предложения отказались министры экономики Франции и Германии. Они настаивают на неприемлемости каких-либо изменений существующих договоров.

Теперь эта позиция стала общей для всего ЕС.

Подробнее о новом ультиматуме Путина читайте в статье Деревянные угрозы: какие последствия будет иметь новый газовый ультиматум РФ