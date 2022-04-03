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Китай позволяет России использовать украденные самолеты для транспортировки грузов

Михаил ТкачВоскресенье, 3 апреля 2022, 18:03

Российская Федерация использует для регулярных грузовых перевозок из Китая самолеты Boeing 757-200(F), которые были угнаны у западных компаний.

Источник: Украинская правда

Детали: Российская грузовая авиакомпания Aviastar-TU Airlines в марте перерегистрировала 5 грузовых самолетов. Еще в феврале эти самолеты были зарегистрированы на Бермудских островах, о чем свидетельствуют соответствующие бортовые номера.

 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
фото: planephotos

Регистрацию именно на Бермудских островах имеют самолеты Boeing, которые Россия и российские компании брали в лизинг у западных финансовых учреждениях. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС принял решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ и потому лизингодатели требуют возвращения самолетов, но Россия отказалась. После чего страна была обвинена в похищении бортов на сумму более 20 млрд долларов.

В марте министр транспорта РФ Виталий Савельев признал кражу. 

Пряма речь Савельева: "Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрирован и имеет сертификат летной годности 111 авиакомпаний".

Детали: По словам чиновника, запросы на возврат поступили на более 500 самолетов.

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14 марта президент РФ Путин своей подписью разрешил воровать иностранные самолеты и подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена ​​на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.

И именно в марте пять самолетов Boeing 757-200(F) российской грузовой компании Aviastar-TU Airlines были перерегистрированы с Бермудских островов в России. В доказательство этому служат полученные самолетами российские бортовые номера вместо бермудских.

фото 6 
VQ-BCB стал RA-73356  
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BON став RA-73355
VQ-BON стал RA-73355
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BSX став RA-73354 
VQ-BSX стал RA-73354 
ФОТО: JETPHOTOS
VQ-BBU став RA-73351  
VQ-BBU стал RA-73351  
фото: jetphotos
VQ-BKK став RA-73352  
VQ-BKK стал RA-73352  
фото: jetphotos

Также министр транспорта отметил, что угнанные самолеты не смогут обслуживаться на западе и могут быть там заблокированы.

Прямая речь Савельева: "Они (самолеты – ред.) не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят из-за того, что мы забрали чужую собственность".

Детали: По его словам, за границу они больше никогда не улетят, "лишь в дружеские страны".

Зато данные публичных онлайн радаров свидетельствуют, что все 5 самолетов после кражи и перерегистрации в России регулярно летают в Китай. В общей сложности таких перелетов с начала войны было совершено более двадцати.

 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS
 
ФОТО: JETPHOTOS

 
ФОТО: JETPHOTOS

Также некоторые из указанных самолетов несколько раз летали в Египет и Бахрейн.

Крупнейшие лизинговые компании уже начали подавать в суд в Россию за кражу самолетов с целью возмещения миллиардного ущерба.

Темы: КитайРосcиясанкцииавиа
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