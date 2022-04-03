Страны Балтии отказались от закупок газа из РФ

Балтийские страны больше не будут импортировать российский газ.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление сделал глава латвийского оператора хранилищ природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барис.

"Если у кого-то были сомнения в том, можно ли доверять поставкам из России, то нынешние события четко свидетельствуют, что такой уверенности больше нет. С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву, – добавил он",- заявления он.

Реклама:

По словам Бариса, потребности балтийского рынка удовлетворяются за счет запасов газа, накопленного в подземном хранилище в Латвии.

Напомним, что ранее министерство энергетики Литвы сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде.

Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в ​​энергонезависимости Литвы.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы первая страна ЕС среди получавших газ от "Газпрома", которая стала независимой от поставки газа из России", - заявил он.