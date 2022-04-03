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Страны Балтии отказались от закупок газа из РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 18:32

Балтийские страны больше не будут импортировать российский газ.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление сделал глава латвийского оператора хранилищ природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барис.

"Если у кого-то были сомнения в том, можно ли доверять поставкам из России, то нынешние события четко свидетельствуют, что такой уверенности больше нет. С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву, – добавил он",- заявления он.

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По словам Бариса, потребности балтийского рынка удовлетворяются за счет запасов газа, накопленного в подземном хранилище в Латвии.

Напомним, что ранее министерство энергетики Литвы сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде.

Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в ​​энергонезависимости Литвы.

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"Мы первая страна ЕС среди получавших газ от "Газпрома", которая стала независимой от поставки газа из России", - заявил он.

Темы: газРосcия
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