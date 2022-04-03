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Макрон и Шольц рассказали, что думают по поводу трагедии в Буче

Воскресенье, 3 апреля 2022, 18:52

Лидеры Франции и Германии в воскресенье после обеда сделали заявления о массовых убийствах россиянами мирных жителей Бучи и других оккупированных городов и сел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Примечательно, что оба политика, которые до сих пор пытаются сохранить контакты с РФ и время от времени проводят телефонные переговоры с Путиным, опубликовали свои сообщения одновременно, минута в минуту: в 16:43 по Киеву.

Частично сходно также их содержание.

"Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Страшные и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. В Буче расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и престарелых", - написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц подчеркнул, что речь идет о последствиях действий армии РФ, поскольку "Буча еще несколько дней назад контролировалась российскими военными". Он также подчеркнул, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.

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Макрон воспользовался случаем, чтобы выразить "сострадание жертвам и солидарность с украинцами".

Оба руководителя государств отметили необходимость расследовать бучанскую трагедию. "Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", - заявил Шольц. "Российским властям придется отвечать за эти преступления", – дополнил его Макрон.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Бучанская резня была умышленным преступлением РФ.

Того же мнения придерживается Британия. Британский посол заявила, что изнасилование стало оружием русской армии, которое применили сознательно.

Темы: МакронШольцБуча
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