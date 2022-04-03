В Белом доме считают, что война РФ в Украине "далека от завершения"

Руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн предупреждает, что война России против Украины "далека от завершения".

Источник: Клейн в интервью ABCnews

.@GStephanopoulos: “What do you make of this Russian retreat from Kyiv? Is Russia losing this war?”



White House chief of staff Ron Klain: “I think there have been victories for the Ukrainians so far but this war, sadly, is far from over.” https://t.co/Siz56hOl2y pic.twitter.com/F6n3bYFJb5 — This Week (@ThisWeekABC) April 3, 2022

Прямая речь Клейна в ответ на вопрос, проигрывает ли Россия войну в связи с отведением ее войск от Киева: "Я думаю, что до сих пор были победы украинцев, но эта война, к сожалению, далека от завершения".

"Я думаю, есть много свидетельств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть страны, чтобы возобновить там боевые действия".

Детали: Отвечая на вопрос о возможности захвата Россией восточных регионов Украины, в то время как Украина сохранит контроль над остальными, руководитель аппарата Белого дома сказал, что будущее Украины должна определять она сама.

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"Как сказал президент Зеленский, это для него неприемлемо, и мы собираемся поддержать его военной помощью, экономической помощью, гуманитарной помощью. Политическое будущее Украины должна определять Украина", - подчеркнул Клейн.