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В Белом доме считают, что война РФ в Украине "далека от завершения"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 18:54
В Белом доме считают, что война РФ в Украине далека от завершения
Рон Клейн, Bloomberg via Getty Images

Руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн предупреждает, что война России против Украины "далека от завершения".

Источник: Клейн в интервью ABCnews

Прямая речь Клейна в ответ на вопрос, проигрывает ли Россия войну в связи с отведением ее войск от Киева: "Я думаю, что до сих пор были победы украинцев, но эта война, к сожалению, далека от завершения".

"Я думаю, есть много свидетельств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть страны, чтобы возобновить там боевые действия".

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Детали: Отвечая на вопрос о возможности захвата Россией восточных регионов Украины, в то время как Украина сохранит контроль над остальными, руководитель аппарата Белого дома сказал, что будущее Украины должна определять она сама.

"Как сказал президент Зеленский, это для него неприемлемо, и мы собираемся поддержать его военной помощью, экономической помощью, гуманитарной помощью. Политическое будущее Украины должна определять Украина", - подчеркнул Клейн.

Темы: СШАвойнаРосcия
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