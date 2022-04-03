Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белом доме считают, что война РФ в Украине "далека от завершения"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 18:54
Рон Клейн, Bloomberg via Getty Images

Руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн предупреждает, что война России против Украины "далека от завершения".

Источник: Клейн в интервью ABCnews

Прямая речь Клейна в ответ на вопрос, проигрывает ли Россия войну в связи с отведением ее войск от Киева: "Я думаю, что до сих пор были победы украинцев, но эта война, к сожалению, далека от завершения".

"Я думаю, есть много свидетельств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть страны, чтобы возобновить там боевые действия".

Детали: Отвечая на вопрос о возможности захвата Россией восточных регионов Украины, в то время как Украина сохранит контроль над остальными, руководитель аппарата Белого дома сказал, что будущее Украины должна определять она сама.

ВИДЕО ДНЯ

"Как сказал президент Зеленский, это для него неприемлемо, и мы собираемся поддержать его военной помощью, экономической помощью, гуманитарной помощью. Политическое будущее Украины должна определять Украина", - подчеркнул Клейн.

Темы: СШАвойнаРосcия
Главное сегодня

фотоКиевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля

Коллаборанты "ОПЗЖ" корректировали огонь оккупантам в Мариуполе

Генштаб: В Изюме оккупанты обстреливают мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ

Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному

ЕС введет эмбарго на уголь из РФ и закрыл свои порты и дороги

Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев

Все новости...
США
В Нью-Йорке сотни людей вышли поддержать ВСУ
CNN: США готовы способствовать передаче советских танков Украине
Украина в январе получила от США информацию, ключевую для защиты Киева – WSJ
Последние новости
21:31
Лавров прикрывается "переговорами", чтобы отвергнуть обвинения в зверствах РФ в Буче
21:28
В Харьковской области продолжаются бои, россияне несут потери
21:25
Есть надежда эвакуировать женщин и детей из Мариуполя с гражданами Турции – Верещук
21:23
Ощадбанк предоставит кредит Нафтогазу на восстановление инфраструктуры
21:18
фотоПограничники вернули украинский флаг еще в два отдела, поврежденные оккупантами
20:53
видеоСМИ: "Кадыровцы", хваставшиеся захватом Мариуполя, "героические" видео снимали в одном сквере
20:53
Глава МИД Британии: Путин понимает только силу, мы не должны останавливаться
20:48
ВИДЕОЗеленский предложил Совбезу ООН обсудить в Киеве после войны реформу миропорядка
20:48
Альфа-Банк спишет 20% кредита клиентам, погасившим 80% задолженности
20:37
Простреленное лицо и раздробленная нога: в Запорожье спасают детей с тяжелыми ранениями
Все новости...