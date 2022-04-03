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Россияне обстреляли Харьков: более 20 пострадавших, есть погибшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 19:32
Олег Синегубов, фото с Facebook

В результате обстрела Слободского района Харькова в воскресенье пострадали 23 человека, есть погибшие.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Недавно у нас были обстрелы Слободского района города Харькова, где, по нашим данным, 23 пострадавших. Среди них есть дети и есть в крайне тяжелом состоянии".

Детали: По словам Синегубова, в воскресенье днем также были обстрелы окрестностей Харькова: Салтовки, Пятихаток и Дергачей.

За ночь было зафиксировано около 50 обстрелов.

Позже глава ОВА сообщил в Telegram, что в результате обстрела Слободского района Харькова также есть погибшие.

Темы: Харьковвойна
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