Россияне обстреляли Харьков: более 20 пострадавших, есть погибшие
Воскресенье, 3 апреля 2022, 19:32
В результате обстрела Слободского района Харькова в воскресенье пострадали 23 человека, есть погибшие.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Недавно у нас были обстрелы Слободского района города Харькова, где, по нашим данным, 23 пострадавших. Среди них есть дети и есть в крайне тяжелом состоянии".
Детали: По словам Синегубова, в воскресенье днем также были обстрелы окрестностей Харькова: Салтовки, Пятихаток и Дергачей.
За ночь было зафиксировано около 50 обстрелов.
Позже глава ОВА сообщил в Telegram, что в результате обстрела Слободского района Харькова также есть погибшие.