Германия отказала Украине в передаче БМП Marder - СМИ

Берлин отказал Киеву в передаче 100 бронетранспортеров Marder.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Welt.

Издание располагает письмом от украинской Минобороны, датированной 30 марта.

В письме, подписанном министром обороны Украины Алексеем Резниковым, Украина просит передать 100 бронетранспортеров Marder.

Как отмечает издание – первоначально запрос был отклонен. Причем в Берлине не стали отвечать официально – министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ответила в телефонном разговоре с Резниковым.

Позже в Минобрроны Германии ответили на запрос Welt, подтвердив, что такой запрос от Киева действительно был.

В немецком минобороны объясняют свой отказ тем, что "все наши собственные боевые машины пехоты Marder связаны с обязательствами НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках Альянса".

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Вместо єтого 1 апреля немецкие СМИ сообщили, что Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.

Напомним, бронетранспортеры Marder выпускались в ФРГ в 1969-1975 годах, но все еще стоят на вооружении Германии. В 2010 году начался процесс их замены на более современную модель БМП Puma.