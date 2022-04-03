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США анонсировали новые санкции за преступления в Буче

Воскресенье, 3 апреля 2022, 20:10

Спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы "очень скоро" ввести новые санкции против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он сделал в эфире MSNBC Sunday, отвечая на вопрос, как США отреагируют на призыв Владимира Зеленского ввести новые санкции за преступления РФ в Буче.

"Когда речь идет о наших санкциях, мы всегда говорили, что мы будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приближенных, которые предоставляют полномочия этой войне против Украины… Поэтому я подозреваю, что очень скоро вы увидите дополнительные действия", - заявил он.

Представитель Госдепа также заявил, что США сделают все возможное для привлечения ответственности виновников этого преступления.

"Мы уже увидели, что российские войска совершили военные преступления. Теперь мы делаем, мы собираем информацию, во-первых, чтобы осветить то, что они делают, но также для того, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех совершивших эти преступления . Это наша миссия", – продолжил он.

Напомним, к расследованию преступлений РФ в Буче закричали и лидеры ЕС.

"Мы должны постоянно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Российским властям придется отвечать за эти преступления", - дополнил его президент Франции Эммануэль Макрон.

ВИДЕО ДНЯ

О новых санкциях против РФ заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Темы: СШАсанкцииРосcияБуча
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