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Зеленский о переговорах с РФ: гарантий безопасности еще нет, финал – не обязательно мир

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 20:51

Президент Владимир Зеленский в интервью американской программе Face the Nation рассказал о своем отношении к переговорам с РФ.

Интервью транслировалось в воскресенье в эфире телеканала CBS.

Президент общался с журналистами уже после того, как стало известно о военных преступлениях армии РФ, совершенных в Буче и других освобожденных от оккупантов местах, поэтому он дал оценки этому, заявив, что считает действия РФ геноцидом.

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"Это геноцид, уничтожение нации, уничтожение народа. У нас в Украине более 100 национальностей, а речь идет об уничтожении всех их", - пояснил Зеленский, выразив уверенность, что единственная причина – это нежелание Украины "быть подчиненной политике России".

Впрочем, на уточняющий вопрос журналистки о том, возможно ли вести переговоры с Путиным и руководством РФ после совершения ими геноцида, Зеленский ответил, что все равно ищет возможность для диалога.

"У меня как президента Украины не может быть человеческой позиции относительно диалога с Путиным... Сложно говорить, после того, что сделано, мы можем вести какие-либо переговоры с Россией. Но это на личном уровне. А как президент – я должен с ним говорить", - объяснил он.

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Зеленский признал, что рассматривает не только мирное соглашение как возможный результат этих переговоров.

"Я не говорю, что это завершится миром. Ибо мир в ситуации, когда тысячи людей убиты – это то, что мне не нравится. Но как президент я говорю, что другого пути нет... Важно иметь согласование двух сторон и понимание, или хотя бы желали понять друг друга", - заявил он, заверив, что будет вести диалог с агрессором до конца.

Комментируя идею украинской переговорной команды о предоставлении Киеву гарантий безопасности в обмен на отказ от НАТО, Зеленский признал, что переговоры с партнерами по этому поводу пока не привели к успеху, в частности, нет согласия на предоставление гарантий США.

"Мы очень благодарны за поддержку США (предоставленное оружие – ЕП), она очень важна. Но гарантии безопасности мы до сих пор не получили ни от кого. И мы должны их получить. Для нас важно, какой круг государств их предоставит и какими будет их суть.

Если завтра снова будет война и в ответ только введут санкции – это как ничего. Санкции – это важно, но они не могут остановить агрессию. И такие гарантии нам не потребуются", - пояснил он.

Зеленский также выдвинул условие, после которого он готов говорить о возможности встречи с Путиным.

"Сначала прекращение огня, затем возможна встреча", – пояснил он.

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский заявлял, что у НАТО был шанс предотвратить войну.

О ходе переговоров читайте в статье "Ни мира, ни гарантий. Детали и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле"

Европейская правда

Темы: ЗеленскийСШАРосcиявойна
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