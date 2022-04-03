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"Уморить голодом военную машину Путина" - Джонсон пообещал новые санкции

Воскресенье, 3 апреля 2022, 21:49

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна ужесточит санкции против Москвы и усилит военную помощь Украине после "подлых нападений на мирное население" под Киевом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина", - пообещал в заявлении Джонсон.

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"Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся в помощи на местах", - добавил он.

Великобритания была на передовой в поддержке расследования преступлений РФ. "Великобритания была на передовой в поддержке международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Министерство финансов санкционировало дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей - мы не успокоимся, пока правосудие не победит", - добавляет Джонсон.

Напомним, накануне о новых санкциях против РФ за военные преступления в Киевской области заявили в Соединенных Штатах, а также в Германии.

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Темы: ПутинБорис ДжонсонсанкцииБуча
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