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По гумкоридорам в воскресенье эвакуировали около 2700 человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 22:23
По гумкоридорам в воскресенье эвакуировали около 2700 человек
Ирина Верещук, фото МинТОТ

В воскресенье по гуманитарным коридорам было эвакуировано 2 694 человека, из них почти 1,5 тысяч человек – из Луганской области.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Дословно: "Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.

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Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время эвакуации в Луганской области".

Детали: Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье в воскресенье доехали 469 мариупольцев.

"Сейчас прошли последний блокпост оккупационных войск в городе Васильевка 10 автобусов, которые эвакуировали сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев", - сообщила Верещук.

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Также удалось пройти блокпосты и колонны автобусов, с субботы дня удерживавшиеся российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска.

"Также сегодня в город Мангуш доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, которым РФ согласовала возможность заезда в город Мариуполь еще 1 апреля. Ведутся переговоры, чтобы они завтра продолжили движение в Мариуполь", – сообщила глава МинТОТ.

Темы: Верещукэвакуация
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