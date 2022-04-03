От российских оккупантов освободили три села, важных для деблокады Чернигова

Украинские военные освободили населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка Черниговской области, где расположены развязки на ключевой трассе, что ведет в Чернигов.

Источник: Оперативное командование "Пивнич" на Facebook.

Дословно: "Колычевка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны.

Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо никчемно убежали.

В настоящее время населенные пункты освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь".