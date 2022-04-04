В Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле области. Над Славутой Хмельницкой области сбили вражескую ракету.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram, исполнительный комитет Славутского городского совета

Дословно Надал: "В городе был слышен взрыв. Причины выясняем".

Детали: Мэр сообщил, что воздушная тревога продолжается и попросил горожан оставаться в защитном укрытии.

Он добавил, что подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме.

Позже Надал добавил, что ожидает официальных данных о ракетном обстреле Тернопольщины от оперативного командования "Запад".

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Ранее в воскресенье Минобороны РФ заявило, что высокоточными ракетами воздушного базирования "уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе".

На самом деле Славута находится в Хмельницкой области. Там в воскресенье вечером сообщили, что сбили российскую ракету.