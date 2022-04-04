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Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом

Понедельник, 4 апреля 2022, 00:16

Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан останется главой правительства государства на пятый срок (четвертый подряд).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, которые дают партии Фидес (Fidesz) Орбана значительное преимущество в парламенте.

Объединенная оппозиция набирает значительно меньше, чем ей прогнозировали опросы, а на мажоритарных округах терпит сокрушительное поражение. Существует также вероятность, что партия Орбана вместе с сателлитами будет контролировать конституционное большинство, 2/3 голосов.

В Венгрии действует смешанная система: более половины депутатов (106 из 199) выбирают по мажоритарной системе, остальные – по партийным спискам). Соратники Орбана лидируют в обеих группах.

Так, после подсчета более 70% голосов, блок Орбана Fidesz-KDNP получает 54,85%. У объединенной оппозиции 33,36%, еще одна оппозиционная партия, Mi Hazánk, 6,44%.

Ожидается, что Fidesz-KDNP выиграет в 87 из 106 мажоритарных округах, и в итоге получит ориентировочно 134 мандата. Для контроля за большинством достаточно 100 мандатов, конституционное большинство составляет 133 мандата.

Виктор Орбан уже объявил о "большой победе" своей партии.

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Темы: Венгриявиборы
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