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ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове

Понедельник, 4 апреля 2022, 00:31

Зенитные ракетные войска Воздушных сил в воскресенье поразили шесть воздушных целей противника.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

Дословно: "Зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления).

Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина, и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова".

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Темы: Вооруженные силыРосcияавиавойна
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