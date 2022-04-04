ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове

Зенитные ракетные войска Воздушных сил в воскресенье поразили шесть воздушных целей противника.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

Дословно: "Зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления).

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Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина, и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова".