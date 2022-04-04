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Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников

Понедельник, 4 апреля 2022, 00:52

Некоторые подразделения из состава воздушно-десантных войск РФ перебрасываются из Беларуси в российский город Белгород.

Источник: сводка Генштаба ВСУ.

Подробности: Россия временно отказалась от блокировки и захвата Киева. Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны.

Дословно: На Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород.

С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты осуществили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.

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На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.

Южнобужское направление. Враг в течение суток сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районе н.п. Ромны. Пытается вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области".

Темы: Вооруженные силыБеларусьРосcиявойна
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