Каховка: Военные РФ похитили четырех активистов

3 апреля во время мирного митинга в Каховке военные РФ похитили по меньшей мере четырех человек.

Источник: Каховская городская территориальная община

Детали: В частности, 3 апреля похищено:

В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Кроме того, 3 апреля во время митинга двое гражданских-митингующих получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. Угрозы для жизни уже нет.