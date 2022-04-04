Каховка: Военные РФ похитили четырех активистов
Понедельник, 4 апреля 2022, 02:30
3 апреля во время мирного митинга в Каховке военные РФ похитили по меньшей мере четырех человек.
Источник: Каховская городская территориальная община
Детали: В частности, 3 апреля похищено:
- Гедзика Юрия Васильевича, 1974 г.р.
- Бахура Игоря Владимировича, 1983 г.р.;
- Качинского Анатолия Александровича, 1985 г.р.
- Елену Бубнову, 1990 г.р.
В настоящее время их местонахождение неизвестно.
Кроме того, 3 апреля во время митинга двое гражданских-митингующих получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. Угрозы для жизни уже нет.
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