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Каховка: Военные РФ похитили четырех активистов

Понедельник, 4 апреля 2022, 02:30

3 апреля во время мирного митинга в Каховке военные РФ похитили по меньшей мере четырех человек.

Источник: Каховская городская территориальная община

Детали: В частности, 3 апреля похищено:

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В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Кроме того, 3 апреля во время митинга двое гражданских-митингующих получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. Угрозы для жизни уже нет.

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