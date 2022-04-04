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Два волонтера погибли под обстрелом в Новодружеске на Луганщине

Елена РощинаПонедельник, 4 апреля 2022, 07:58
Два волонтера погибли под обстрелом в Новодружеске на Луганщине
Луганщина, фото с Telegram Сергей Гайдая

Во время минометного обстрела в Новодружеске Луганской области, который вели 3 апреля российские военные, погибли два украинских волонтера.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Прямая речь: "Волонтеры занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Каждый день, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина.

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Одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память".

Детали: За минувшие сутки из-за российского вторжения в Луганской области произошло возгорание двух многоэтажек в Северодонецке, пламенем было охвачено несколько частных домов в Новодружеске.

За сутки на Луганщине и Донетчине отбиты 7 атак врага, уничтожены 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом. 

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Подразделения ПВО сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат, а также подбили российский самолет, добавил Гайдай.

Темы: Луганская областьволонтерывойна
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