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Глава британской разведки: Казни в Украине были частью плана Путина по вторжению

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 08:33

Руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что внесудебные казни входили в планы путинского вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь" - написал он.

Таким образом, Ричард Мур отреагировал на заявление главы МИД Британии Лиз Трасс с осуждением массовых убийств мирных жителей в освобожденных городах и селах Киевщины.

"Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасающие действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режиму Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", - заявила Трасс

Темы: ПутинвойнаУкраинаВеликобритания
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