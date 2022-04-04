161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ – прокуроры

По состоянию на утро 4 апреля известно, что более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России: 161 ребенок погиб и 264 ранены.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Детали: Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях – в частности, в городе Мариуполь, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По официально установленным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.

2 апреля ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами г. Угледар Донецкой области.

3 апреля в результате обстрела г. Николаева ранены 11 человек, один из которых ребенок.

Также 3 апреля в результате обстрела Харькова ранения получили трое детей.

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