Враг повредил объект критической инфраструктуры в Тернополе
Российские оккупанты осуществили бомбардировку Тернополя, поврежден объект критической инфраструктуры, пострадавших нет.
Источник: глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш на брифинге
Прямая речь Труша: "Вчера была совершена врагом бомбардировка города Тернополь. Благодарю наши вооруженные силы, которые вовремя предупредили данный факт и обезвредили. Однако осколками задело объект критической инфраструктуры. Этот объект находится в неприданном состоянии для использования. На месте происшествия работают ГСЧС и полиция".
Детали: Глава облВА добавил, что пострадавших и жертв нет.
Власти города и области призвали местных жителей не комментировать, что и где взорвалось, и не публиковать фото.
Также жителей области призывают не игнорировать сигналы тревоги и спускаться в укрытия.
Предыстория:
- Вечером 3 марта мэр Тернополя сообщил, что был ракетный обстрел области, в Тернополе раздался взрыв. Над Славутой Хмельницкой области сбили вражескую ракету.