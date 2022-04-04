Враг повредил объект критической инфраструктуры в Тернополе

Российские оккупанты осуществили бомбардировку Тернополя, поврежден объект критической инфраструктуры, пострадавших нет.

Источник: глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш на брифинге

Прямая речь Труша: "Вчера была совершена врагом бомбардировка города Тернополь. Благодарю наши вооруженные силы, которые вовремя предупредили данный факт и обезвредили. Однако осколками задело объект критической инфраструктуры. Этот объект находится в неприданном состоянии для использования. На месте происшествия работают ГСЧС и полиция".

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Детали: Глава облВА добавил, что пострадавших и жертв нет.

Власти города и области призвали местных жителей не комментировать, что и где взорвалось, и не публиковать фото.

Также жителей области призывают не игнорировать сигналы тревоги и спускаться в укрытия.

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