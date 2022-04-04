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Резников перечислил военных руководителей, творящих чудеса на поле боя

Роман ПетренкоПонедельник, 4 апреля 2022, 11:09
Резников перечислил военных руководителей, творящих чудеса на поле боя
ЗАЛУЖНЫЙ И РЕЗНИКОВ, ФОТО: ГЕНШТАБ

Министр обороны Алексей Резников заверил, что в Европе нет больше ни одного военачальника, который имел опыт военного управления, как украинские руководители Вооруженных сил.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Хочу отметить несколько особых украинцев. Это – командование нашей армии.

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В первую очередь – это главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный. Можно сказать многое. Главное – это Воин, отвечающий уровню вызовов, стоящих перед Украиной. А они – огромные.

Также члены его команды – заместители генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и генерал-полковник Николай Балан, начальник Генштаба, Герой Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала. И все офицеры Генштаба.

Хочу, чтобы все осознали. В Европе нет больше ни одного военачальника, имеющего опыт военного управления подобного масштаба. Ни одного! Во всем мире таких – единицы.

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Не могу не вспомнить тех, кого следует поблагодарить за сохранение столицы.

Во-первых, это командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, непосредственно отвечающий за оборону Киева и области. Уверен, что в этом поможет опыт Героя Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который достойно встретил российское нашествие в зоне проведения ООС, а сейчас возглавляет Киевскую областную военную администрацию.

Во-вторых, Киев во многом спасли героические бойцы на Черниговщине и Сумщине, которыми руководит командующий войсками Оперативного командования "Север", Герой Украины, генерал-майор Виктор Николюк.

В-третьих, хочу отметить начальника Главного управления разведки генерал-майора Кирилла Буданова и всех военных разведчиков. Бойцы ГУР творят настоящие чудеса на разных участках фронта. Когда-нибудь о них напишут в книгах. Под Киевом они сделали очень многое для нейтрализации наиболее подготовленных российских оккупантов".

Детали: Резников также подчеркнул, что в Украине за время войны образовалось настоящее боевое братство из ВСУ, ГУР, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, пограничников и терробороны.

Напомним: Глава Офиса президента Андрей Ермак после совещания у президента анонсировал россиянам новые неприятности от украинских Вооруженных сил.

Темы: Вооруженные силыМиноборонывойна
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